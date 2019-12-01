ميهوبي.. هدفي بناء جمهورية مؤسسات.. و زمن سن دستور على الأهواء انتهى

أكّد، المترشح للإنتخابات الرئاسية المقلبة، عزالدين ميهوبي، بأنّ برنامجه الإنتخابي يعد بالكثير، ويركز لبناء دولة ذات مؤسسات قوية.

وفي تجمع شعبي نُظم بتيسيمسيلت، اليوم، وعد ميهوبي ببناء جمهورية مؤسسات، حيث قال: “لا نعد ببناء جمهورية ثانية ولا ثالثة ورابعة، لكن نعد ببناء جمهورية مؤسسات”.

وأكّد المترشح للرئسيات المزمع إجرائها يوم 12 ديسمبر المقبل، بأنه في حال وصوله لقصر المرادية بأنّه سيُسّن دستورا قويا يكفل ببناء مؤسسات صلبة”.

مضيفا في ذات السياق، بأن الدستور الذي يعد به “ليس دستور أهواء يتقلص ويمتدد في كل مرة”.

وأردف ذات المتحدث، بخصوص القضايا المهمة والمصيرية بأنه ينبغي استفتاء الشعب والأخذ برأيه وليس اتخاذ قرارات فردية.