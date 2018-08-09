ميهوبي: هذه هي تكلفة ترميم تمثال عين الفوارة

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الخمبيس، أنّ تكلفة عمليّة ترميم تمثال عين الفوارة لم تكلّف سوى فاتورة مواد الترميم.

وكذا كلفة الإقامة للخبير بن صالح ومساعدوه والتي قدّرت قيمتها 3 ملايين دينار.

وكتب ميهوبي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أنّ محترفو الكذب يروجون لخبر لا أعرف مصدره. مفاده أن ترميم تمثال عين الفوارة كلّف ثلاثة ملايير (!)”.

مضيفا بأنّه “كلام فارغ، فالذي أشرف على عملية الترميم الخبير بن صالح ومساعدوه لم يطلبوا سوى تسديد فاتورة مواد الترميم”.

“وكلفة الإقامة، وهي لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار. إنها حال من يطلق كذبة ويصدقها”.