ميهوبي: “هناك أطراف حاولت إبعاد الأرندي من الحوار”

أوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، أن الأرندي يتعرض إلى هجومات عديدة في المدة الأخيرة.

وأشار ميهوبي اليوم السبت، أن الأرندي سيعمل على مراجعات عديدة في الحزب ترقى إلى تطلعات المناضلين.

وأضاف “نحن متجذرون وسط الشعب وتحملنا الكثير من الممارسات خلال الاستحقاقات، وكنا نتحمل التجاوزات في سبيل الجزائر”.

وقال ميهوبي “كنا ندرك منذ البداية عن إبعاد الأرندي من لجنة الحوار، وارتفعت أصوات بأن لا نكون طرفا وهذا لا يحرجنا”.

وعرج بالقول ” آن الاوان لأن نبرز مواقفنا بعد غياب عن الساحة لأكثر من ستة أشهر”.

وأكد ميهوبي أن الأرندي يبارك هيئة الحوار ويدعمها مهما كانت الظروف.

وسجل الأمين العام بالنيابة للأرندي التطور الايجابي للجنة بمشاركة الأرندي.

وأفاد ميهوبي أن الأرندي لم يفكر يوما على شل البرلمان أو غيره ولا شل مؤسسات الدولة وسيعمل على الانتقال بالبلاد إلى الأفضل.