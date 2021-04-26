ميهوبي: هناك مشروع لتخفيف الإجراءات الإدارية في مجال منح رخص حفر الآبار

كشف وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين، عن مشروع لتخفيف الإجراءات الإدارية في مجال منح رخص حفر الآبار.

وخلال حلوله على فوروم الإذاعة الوطنية، إنه سيتم تبسيط الإجراءات، وهناك مرسوم قيد الدراسة.

وقال “أصرينا على المسؤولين المحليين استقبال المواطنين والفلاحين خصوصا كل يوم”.

وأفاد ميهوبي إن 440مؤسسة مصغرة تعمل مع الجزائرية للمياه وديوان التطهير

وعن التوصيل غير الشرعي للمياه، فقد وصفه ميهوبي بالمشكل كبير

ودعا الوزير لتفعيل دور شرطة المياه لمحاربة الربط العشوائي.

وكشف أن نسبة التسرب في قنوات المياه عالميا تصل 20 %، معلنا عن وضع نظام التسيير والقياسات عن بعد لمحاربتها.