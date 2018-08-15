ميهوبي يأمر باستكمال الحفريات في سطيف وتوسيعها إلى ولايات أخرى

أمر وزير الثّقافة عز الدين ميهوبي اليوم الأربعاء، باستكمال الحفريات في منطقة القلتة الزرقاء بدائرة العلمة بولاية سطيف.

وكذا توسيع ذلك لولايات أخرى.

وأكّد ميهوبي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:

بأنّ زار اليوم المركز الوطني لأبحاث ما قبل التاريخ Cnrpah، حيث تلقى شروحات حول اكتشاف الأثريين الجزائريين مؤخرا بعين بوشريط (سطيف) هيكلا عظميا لحيوان من فصيلة تشبه الفيلة stégodon يعود لأكثر من 3 ملايين سنة.

ووجّه بضرورة استكمال الحفريات في منطقة القلتة الزرقاء، وتوسيع ذلك لولايات أخرى.