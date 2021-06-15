ميهوبي يأمر بالإسراع في انجاز المناقب لضمان تأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب

عقد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل خصص لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين الجزائر العاصمة بالمياه الصالحة للشرب، بحضور والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة.

و تناول جدول أعمال هذا الاجتماع وضعية تقدم أشغال برنامج انجاز الآبار وكذا إعادة تأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر الموجودة بعين البنيان، بالم بيتش، بوسماعيل و زرالدة.

خلال هذا اللقاء أكد الوزير على تسريع وتيرة أشغال تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز المناقب وعلى ضرورة إحترام أجال استلامها في الآجال المحددة والتي ستمكن من رفع إنتاج المياه لضمان تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب.