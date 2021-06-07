ميهوبي يأمر بضرورة تأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال موسم الاصطياف

ترأس وزير الموارد المائية، كمال ميهوبي اليوم الإثنين، إجتماع خصص إلى عرض حصيلة نشاط المؤسسات التابعة للقطاع والمعنية بالخدمة العمومية للمياه. وجرى الإجتماع بحضور الإطارات المركزية بالوزارة وكذا المدراء العامون، مدراء المناطق التابعين لمؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير. بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين. واستمع الوزير إلى عروض قدمها كل من المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للتطهير. وكذا المدراء العامون للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه و التطهير (سيور، سياكو و سيال).

وأشار المتدخلون لأهم ما تحقق خلال الــ5 أشهر الأولى لسنة2021، حيث أسدى ميهوبي تعليمات صارمة بضرورة التسيير المحكم لهذه الفترة خاصة في ظل العجز المائي الذي نواجهه بسبب نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تراجع محسوس في احتياطاتنا المائية.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى متابعة مدى تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بانجاز الآبار و المناقب لتموين الولايات التي تشهد عجزا في المياه السطحية.

كما شدد الوزير ايضا على ضرورة التحضير الجيد لموسم الاصطياف، وبذل كل الجهود في سبيل توفير خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين، وتفادي كل المظاهر السلبية في عمليات توزيع هذا المورد الحيوي، من خلال توزيعه لكل المواطنين بعدل و بدون استثناء، قصد وضع مواطنينا في أحسن الظروف الممكنة فيما يخص الخدمة العمومية للمياه، ملحا في نفس الوقت على جانب الاقتصاد في تسيير هذا المورد الاستراتيجي .