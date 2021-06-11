ميهوبي يأمر “سيال” بضرورة توفير الماء الشروب للمواطنين بصفة منتظمة

أعطى وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، تعليمات صارمة لمسؤولي وتقنيي شركة سيال الساهرين على الإنتاج والتوزيع للماء الشروب في العاصمة.

ويأتي هذا خلال زيارته مقر الشركة المذكورة رفقة والي ولاية الجزائر للوقوف على أسباب التذبذبات التي ووقعت مؤخرا، أين شدد الوزير على المتابعة اليومية حتى تتمكن الشركة من توفير الماء الشروب بصفة منتظمة وحسب البرنامج المسطر واحترامه و إعلام المواطنين عبر جميع الوسائل السمعية البصرية و شبكات التوصل الاجتماعي كذلك.

وتوجه ميهوبي بعدها الى مركز الكاطو للاستماع الى الأعوان المكلفين بالرد على انشغالات المواطنين أين أسدى تعليمات للتنسيق مع المسؤولين في المديرية العامة لسيال للسماح للإدارة التقنية متابعة شكاوى المواطنين.

وأنهى وزير الموارد المائية زيارته بالتوجه الى محطة تحلية مياه البحر الحامة رفقة وزير الطاقة ووالي العاصمة، أين استمعوا لشروحات وافية من طرف التقنيين مسيري المحطة، حيث حثهم كذلك على السهر و العمل على انتاج المياه لتوفيرها للمواطنين واجتناب الانقطاعات او التذبذبات .

وتجدر الإشارة، إلى ان وزير الموارد المائية، كان قد إتخذ اليوم قرارات تقضي بتوقيف مسؤولين بشركة سيال.