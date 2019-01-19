ميهوبي يؤكد رفع عدة تحفظات عن فيلم العربي بن مهيدي

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي ، اليوم رفع التحفظات التي وجهتها لجنة المشاهدة لفيلم العربي بن مهيدي لمخرجه بشير درايس.

وصرح ميهوبي بتيزي وزو انه يتم حاليا التكفل بعدة تحفظات اخرى، مشيرا ان

الفيلم في صدد الانتقال الى مرحلة الاستغلال.

وانه حان الوقت لوضع حد لجدال لن يعود بالفائدة لا على الشهيد بن مهيدي و لا على السينما.

كما اكد ميهوبي ان “وزارتي الثقافة والمجاهدين لاعلاقة لهما بالخلاف الفني ما بين لجنة المشاهدة و مخرج الفيلم.

موضحا ان الوزارتين التي تقومان بتمويل الفيلم قد طلبتا من المخرج الذي اراد فرض رؤيته احترام السيناريو المتفق عليه.