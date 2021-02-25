ميهوبي يؤكد على ضرورة تبني مقاربة تسيير علمية جديدة للحفاظ على الموارد المائية

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على ضرورة تفعيل التنسيق بين الوكالة والجامعات والمعاهد.

وذلك بهدف تطوير و تجسيد مشاريع مخصصة لإدارة الموارد المائية، وتعزيز توسيع مجال الكفاءات الأكاديمية في هذا الشأن.