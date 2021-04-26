ميهوبي يبحث مع سفير جمهورية كوبا سبل تعزيز التعاون الثنائي

إستقبل وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كوبا بالجزائر، أرماندو فارقارا بوين طلبا منه.
خلال هذا اللقاء تم التطرق إلى سبل تعزيز أواصر الشراكة الثنائية والتعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية مع مواصلة العمل من أجل نقل المهارات والخبرات التقنية والعلمية.
كما أشاد الطرفان بالعلاقات التاريخية والسياسية الممتازة التي تربط البلدين.
وأبدي الطرفان إرتياحهما من نجاح مهمة بعثة الخبراء الكوبيين الثمانية بالجزائر من خلال ترقية المرافقة التقنية على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ومن جانبه أبدى السفير رغبته في تجديد مهمة عمل البعثة في مجال الاستفادة من الخبرات في إطار نشاط المكتب الوطني الجديد للدراسات “الجزائرية لهندسة المياه والاستشارات”.
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