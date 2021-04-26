ميهوبي يبحث مع سفير جمهورية كوبا سبل تعزيز التعاون الثنائي

خلال هذا اللقاء تم التطرق إلى سبل تعزيز أواصر الشراكة الثنائية والتعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية مع مواصلة العمل من أجل نقل المهارات والخبرات التقنية والعلمية.