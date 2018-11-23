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ميهوبي يتابع الوضع الصحي للفنان أرزقي قولمامين

فن وثقافة
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ميهوبي يتابع الوضع الصحي للفنان أرزقي قولمامين
بقلم مصطفى.ق

تذكر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الذي عرف فيه أرزقي قولمامين.

وقال ميهوبي انه تعرف عليه منذ 20 سنة، وانه يتابع منذ اسابيع وضعه الصحي، دعيا له بالشفاء.

وفي منشور له على صفحته الرسمية في تويتر كتب ميهوبي:

تعرفت على الفنان المثقف المجاهد محمد بدري قبل 20 عاما، واكتشفت يومها رجلا متعدد المواهب.

فهو صحفي، كاتب كلمات غنائية، ممثل، مخرج سينمائي، رياضي.. خفيف الروح، يتسم بالحيوية دائما.

أتابع منذ أسابيع وضعه الصحي، راجيا من المولى عز وجل أن يشفيه، ليحقق مشاريعه المؤجلة.


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