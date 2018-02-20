ميهوبي  يتباحث مع مسؤول أممي بخصوص التنوع البيولوجي بالحظائر الثقافية

تباحث اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنسق المقيم لمنظمة اريك اوفرفيست.

حول مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي بالحظائر الثقافية.

وتم خلال اللقاء تقييم البرنامج الذي حقق نتائج مرضية في المرحلة النصفية.

خاصة فيما يتعلق بتطوير عدة بروتوكولات عملية لمتابعة التنوع البيولوجيي، التسيير التساهمي والمساهمة المالية المعتبرة للجزائر في تنفيذ هذا المشروع.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على توطيد وتعزيز التعاون مع مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة على غرار منظمة اليونيسكو،

كون الجزائر تزخر بالعديد من المواقع التراثية المصنفة عالميا.