ميهوبي يتحدث عن ملف عدل 2001.. ويعد المستفيدين من “أونساج” و”كناك”

قال مرشح الرئاسيات، عز الدين ميهوبي، إن ممارسات التلاعب بالاستفادات من السكن هي التي أفقدت المواطن ثقته في مؤسسات دولته.

وفي تجمع شعبي بولاية وهران، تحدث ميهوبي عن ملف عدل 2001.

وأورد في هذا الخصوص “هناك من استفاد من سكن عدل في 2001 لكنه لليوم ما يزال من يحمل وثائقه في يده ويبحث عن حل”.

ووعد ميهوبي في حال انتخابه رئيسا، برفع قيمة منحة دعم البناء الريفي، ومنح قروض مصغرة من دون فوائد لصغار الفلاحين.

وشدد المرشح على ضرورة عدم معاقبة الشاب الذي تحصل على قرض وفشل في مشروعه، مشيرا أن من يستحق العقاب هو الذي لم يرافق الشاب بعد الحصول على قرض.

ووعد ميهوبي بإلغاء المتابعات القضائية ضد المستفيدين من قروض أونساج وكناك.