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ميهوبي يتذكر أيقونة الأغنية القبائلية إبراهيم إيزري في ذكرى وفاته

فن وثقافة
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ميهوبي يتذكر أيقونة الأغنية القبائلية إبراهيم إيزري في ذكرى وفاته
بقلم مصطفى.ق

تذكر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أيقونة الأغنية القبائلية إبراهيم إيزري.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر، في يوم 3 جانفي 2005 فقدت الساحة الفنية الجزائر أيقونة الأغنية القبائلية المبدع إبراهيم إيزري.

الذي ترك وراءه رصيدا هائلا من الأغاني والألحان الجميلة.

رحل في أوج العطاء، لنستحضر ذكراه اليوم بعد 14 عاما على وفاته، وعشية إحياء عيد يناير الذي تغنّى به طويلا.


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