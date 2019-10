ميهوبي يتضامن مع بوداوي: “روبيرتو كارلوس حدثني عنه”

View this post on Instagram

‏جلست إلى جانب النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس في حفل جوائز الهداف 2019، وسمعته يقول لمترجمه عن هشام بوداوي "هذا لاعب متميز. سجل عندك اسمه!". هذا اعتراف كبير بموهبته، بينما يأتي شخص أرعن ويتحامل عليه بلفظة جارحة، هذا سلوك عنصري وغير أخلاقي. أعلن تضامني مع هشام، متمنيا له كل النجاح.