ميهوبي يتضامن مع بوداوي: “روبيرتو كارلوس حدثني عنه”

‏تضامن الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي، مع اللاعب الدولي الشاب، هشام بوداوي، بعد المشكل الذي حدث له، في المقابلة الأخيرة للخضر.

وكتب ميهوبي على صفحته بإنستغرام: “جلست إلى جانب النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس في إحدى المناسبات الرياضية 2019، وسمعته يقول لمترجمه عن هشام بوداوي، هذا لاعب متميز، سجل عندك إسمه”.

وتابع ذات المتحدث: “هذا اعتراف كبير بموهبته، بينما يأتي شخص أرعن ويتحامل عليه بلفظة جارحة، هذا سلوك عنصري وغير أخلاقي، أعلن تضامني مع هشام، متمنيا له كل النجاح”.

ومن جهته ندد الإتحاد الجزائري لكرة القدم من على موقعه الرسمي بما عاشه الصاعد هشام بوداوي، بعد نهاية المواجهة الودية أمام الكونغو.

ووصفت الفاف تهجم أحد الصُحفيين على لاعب نادي نيس بـ”الإعتداء اللفظي”، مُؤكدة بأنها لن تسكت عن هذا التصرف.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن اللاعب غير مُجبر على الحديث مع وسائل الإعلام في المنطقة المُختلطة.