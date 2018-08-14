ميهوبي يتفقّد الآثار المكتشفة مؤخرا بسطيف

يزور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي غدا الأربعاء مقر المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فإنّ هذه الزيارة جاءت للتعرف على طبيعة وأهميّة الإكتشاف الأثرية الأخيرة بولاية سطيف.

وكذا الإستفسارعن تقدم العلاجات الفيزيائية والكيميائية بالمخبر والتي يقدمها الباحثون والتقنيون بالمركز.

والإستماع إلى مداخلات علمية تظهر خاصيات هذه الإكتشافات من طرف باحثي المركز.

ولقد تمّ اكتشاف بقايا حيوانات منقرضة خلال تقنيات في الطريق الوطني الرابط بين العلمة ببني عزيز المحاذي لموقع عين بوشريط.

تحت إشراف البروفيسور محمد سحنوني الباحث في المركز.