ميهوبي يتلقى رسالة من شاعر موريتاني بعد مغادرته الحكومة

بعث الإعلامي الموريتاني والشاعر سيدي ولد أمجاد، برسالة إلى وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، بعد إنهاء مهامه كوزير للثقافة.

وقال ميهوبي في تغريدة له على تويتر، “الأوفياء قليلون هذه الأيام.. والصديق الأديب الشاعر والإعلامي الموريتاني البارز سيدي ولد أمجاد..

وجّه لي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، رسالة محبّة مفعمة بالأخوة الصادقة”، حيث شكر ميهوبي الشاعر الموريتاني على هذه الرسالة.

وقد تذكر الإعلامي والشاعر الموريتاني في الرسالة، الأيام التي قضاها مع الوزير السابق نور الدين ميهوبي، منذ 20 سنة.