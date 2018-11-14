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ميهوبي يتمنى الشفاء للفنان طالب طاهر

فن وثقافة
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ميهوبي يتمنى الشفاء للفنان طالب طاهر
بقلم مصطفى.ق

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أنه يتابع  باهتمام بالغ الوضع الصحي للفنان طالب طاهر الموجود بمستشفى تيزي وزو الجامعي.

وفي صفحتة الرسمية على تويتر قال ميهوبي أن الفنان زاره اليوم والي ولاية تيزي ودو ومديرة الثقافة للاطمئنان عليه.

كما تمنى ميهوبي  الشفاء العاجل  للفنان الذي يتجاوز رصيده 220 أغنية و40 ألبوما.


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