ميهوبي يتمنى الشفاء للفنان طالب طاهر

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أنه يتابع باهتمام بالغ الوضع الصحي للفنان طالب طاهر الموجود بمستشفى تيزي وزو الجامعي.
وفي صفحتة الرسمية على تويتر قال ميهوبي أن الفنان زاره اليوم والي ولاية تيزي ودو ومديرة الثقافة للاطمئنان عليه.
كما تمنى ميهوبي الشفاء العاجل للفنان الذي يتجاوز رصيده 220 أغنية و40 ألبوما.
أتابع باهتمام بالغ الوضع الصحي للفنان المحبوب #طالب طاهر، الموجود بمستشفى تيزي وزو الجامعي، حيث زاره اليوم والي ولاية تيزي ودو ومديرة الثقافة للاطمئنان عليه. كل تمنياتي بالشفاء للفنان الذي يتجاوز رصيده 220 أغنية و40 ألبوما.. وكثير من المحبة والتقدير لمسار فني رائع. الله يشفيك. pic.twitter.com/bQi0WPcEZe
— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) November 14, 2018
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