ميهوبي يثني على المؤسسة العسكرية نظير ما تقدمه للسينما الجزائرية

تقدم وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي بشكره للمؤسسة العسكرية، لما تقدمه من دعم قوي للسينما الجزائرية، حسب ما غرد به ميهوبي في تغريدة له، اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن وزارة الدفاع، تعد عنصرا أساسيا في مرافقة إنتاجها وتطور الصناعة السينيمائية الوطنية.

وقال ذات المسؤول في التغريدة: “يشكل الدعم القوي (أسلحة ثقيلة وخفيفة، جنود، ذخيرة..) الذي تقدمه وزارة الدفاع الوطني للسينما الجزائرية،

وفي مقدمتها الأفلام ذات الطابع التاريخي، عنصرا أساسيا في مرافقة إنتاجها وتطوّر الصناعة السينمائية الوطنية.

وتابع ذات المغرد: ” فكل الشكر لهذه المؤسسة التي لا تكتفي بحماية الوطن، بل وبترقية ثقافته”.