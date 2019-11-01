ميهوبي: “يجب التحلي بأقصى درجات التأهب والحذر.. وجعل الرئاسيات سببا لتحقيق طموحات الشعب”

كشف عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب الأرندي، أننا اليوم أمام حدث مماثل بعد 65 سنة من إندلاع الثورة.

جاء هذا خلال رسالة بعث بها بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والستين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

وأضاف ميهوبي في الرسالة، أن هبة الشعب الجزائري المستمرة منذ أشهر، استمرار حقيقي لثورة نوفمبر المجيدة.

وأكد ميهوبي، أن كل المؤامرات الساعية الى ضرب الوحدة الوطنية مآلها الفشل لا محالة، لأن الوعي الوطني تحرك في الاتجاه الصحيح.

كما أن الإنتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نقطة مفصلية في هذا الاتجاه، ولبنة قوية في جدار الوعي الوطني.

وأضاف الأمين العام، أن الشعب الجزائري قد رفع منذ أكثر من ثمانية أشهر سقف الطموح عاليا.

كما يجب على النخب السياسية أن تجدد اليوم وبشكل عاجل أدوات العمل السياسي بشكل أكثر نجاعة.

وجاء في الرسالة، أنه يجب الاعتماد على النخب والكفاءات العلمية والفكرية في ضبط العمل السياسي وانفتاحه على وعي جديد ومختلف.

وكشف أن ذهاب الجزائريين إلى صناديق الإقتراع يوم 12 ديسمبر هو تفويت الفرصة على كل النوايا الخبيثة التي تسعى للاستثمار السياسي الممقوت في واقع المواطن الجزائري.

من جهته دعا ميهوبي إلأى ضرورة تحلي الشعب الجزائري بأقصى درجات التأهب والحذر.

خاصة وأن دعاة المرحلة الانتقالية من أصحاب الطروحات الرافضة للمنهج الديمقراطي سيرفعون من حدة الخطابات الشعبوية.

وسيستعملون كل الوسائل غير المشروعة للعب على محاولة عرقلة الانتخابات، بالدعوة للمقاطعة، وهي الخطة الوحيدة التي يمكن من خلالها لهؤلاء أن ينفذوا مشروعهم.

وختم ميهوبي كلامه بقوله:” إننا نعبر عن ارتياحنا العميق لجهود مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني في توفير المناخ المثالي لإجراء هذا الحدث السياسي الهام، إلتزاما من المؤسسة العسكرية بمرافقة الشعب تحقيقا لتطلعاته في الأمن والإستقرار والتنمية”.

وتابع يقول:” نأمل أن تكون الإنتخابات الرئاسية المقبلة سببا قويا لدى الشعب في تحقيق طموحاته وتجسيده لقيم ومبادئ ثورة نوفمبر العظيمة”.