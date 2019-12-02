ميهوبي: يجب رص الصفوف للوقوف بوجه محاولات المساس بأمن البلاد

أكد المترشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، على ضرورة رص الصفوف وتقوية الجبهة الوطنية، للوقوف بوجه كل محاولات المساس بأمن وإستقرار البلاد.

وقال ميهوبي في تجمع شعبي بالأغواط، أن بعض الأطراف الأجنية، تحاول استغلال الثغرات للتدخل في الشأن الوطني، بعدة وسائل من بينها البرلمان الأوروبي.

وأضاف أن الجزائريين يملكون الرد الحقيقي على هؤلاء يوم 12 ديسمبر، بالإنتخاب والخروج بالجزائر من الوضع الحالي، إلى وضع أكثر أمنا وإستقرارا.

ودعا مترشح الأرندي الجزائريين لتوخي الحذر والعمل على ترميم التيار الوطني واللحمة، للوقوف بوجه المتربصين بالبلاد.

مؤكدا على ضرورة التأسيس لقطب وطني، من خلال كل الفعاليات الوطنية وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني، لتمكين الجزائر من بناء جدار قوي لحمايتها.

وذكر ميهوبي، بأنه وفي حال إنتخابه سيعلن يوم 27 نوفمبر، كيوم وطني للمقاومة، تخليدا للثائرين الذين وقفوا بوجه المستعمر بمختلف مناطق البلاد.