ميهوبي يحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر في معسكر

يقوم، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، بزيارة إلى ولاية معسكر، لإحياء الذكرى 186 لمبايعة الأمير عبد القادر.
وكتب ميهوبي بالتويتر،أنه سيشرف على إحياء ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر، في معسكر، تحت شعار “العيش معا بين القيم المحلية والأبعاد العالمية”.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تكريم القس هنري تيسيي، تقديرا لدفاعه عن قيم المحبة والعيش المشترك وتوقيره للأمير عبد القادر.
برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتنظيم جمعية "على خطى الأمير" أشرف اليوم بمعسكر على إحياء الذكرى 186 لمبايعة الأمير عبد القادر، تحت شعار العيش معا بين القيم المحلية والأبعاد العالمية. وسيتم تكريم القس هنري تيسيي، تقديرا لدفاعه عن قيم المحبة والعيش المشترك وتوقيره للأمير عبد القادر. pic.twitter.com/DqQYZB5NX6
— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) November 27, 2018
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