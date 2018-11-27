ميهوبي يحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر في معسكر

فن وثقافة
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ميهوبي يحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر في معسكر الأمير عبد القادر
بقلم أسماء.ع

يقوم، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، بزيارة إلى ولاية معسكر، لإحياء الذكرى 186 لمبايعة الأمير عبد القادر.

 وكتب ميهوبي بالتويتر،أنه سيشرف على إحياء ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر، في معسكر، تحت شعار “العيش معا بين القيم المحلية والأبعاد العالمية”.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تكريم القس هنري تيسيي، تقديرا لدفاعه عن قيم المحبة والعيش المشترك وتوقيره للأمير عبد القادر.


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