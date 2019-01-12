ميهوبي يدعو إلى تكثيف الحفريات في موقع عين الحنش

بمناسبة الاحتفال بالسنة الامازيغية الحديدة ، أفتتح اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بجامعة تمنراست ملتقى دوليا حول التراث غير المادي .

ودعى ميهوبي خلال الملتقى إلى تكثيف الحفريات في موقع عين الحنش، وبمنطقة الأهقار والتاسيلي، وإحصاء وتفسير الرسوم الصخرية.

ونشر ميهوبي في صفحتة الرسمية في تويتر: بمناسبة إحياء عيد يناير، افتتحت اليوم بجامعة تمنراست ملتقى دوليا حول التراث غير المادي بحضور خبراء أجانب.

من تنظيم المركز الوطني لبحوث ما قبل التاريخ، علم الإنسان والتاريخ Cnrph.

ودعوت إلى تكثيف الحفريات في موقع عين الحنش، وبمنطقة الأهقار والتاسيلي، وإحصاء وتفسير الرسوم الصخرية.