ميهوبي يدعو لحضور توقيع روايته” IRHABISTAN” في معرض الكتاب

وجه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، دعوة عامة للمواطنين لحضور توقيع روايته إرهابستان، في الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2018”.

وقال ميهوبي في تغريدة له على تويتر، أن التوقيع سيكون يوم غد الاثنين 5نوفمبر على الساعة 14:00، بجناح منشورات القصبة.