ميهوبي يزور معرضا خاصا بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

زار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم المعرض الخاص بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

ونشر ميهوبي على صفحتة الرسمية في تيوتر.

لبيت دعوة رشيد مترف، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لزيارة الفضاء المتحفي الذي يخلّد مسيرة بنك السكن والعائلة.

تمّ جمع عديد الصور والوثائق التي تحفظ ذاكرة هذه المؤسسة التي أسهمت في تحقيق أمنية آلاف الجزائريين في شراء أوبناء مسكن أوإنجاز مشروع مستقبلي.