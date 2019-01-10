ميهوبي يستقبل الروائي محمد بن جبار

إستقبل اليوم ويزر الثقافة عز الدين ميهوبي الروائي المثقف محمد بن جبار، صاحب روايات “الحركي” و”هيديجر في المشفى”.
حيث تحدثا في قضايا ثقافية، كالترجمة والنشر والاقتباس للسينما والمسرح.
ووصف الوزير الروائي محمد بن جبار بالقارئ ممتاز.
وقال انه منذ حوالي 30 عاما في قطاع الفلاحة، لكنه غارق في الكتابة والتأليف وإنتاج الأعمال الأدبية المتميزة.
زارني اليوم الروائي المثقف محمد بن جبار، صاحب روايات "الحركي" و"هيديجر في المشفى".. حيث تحدثنا في قضايا ثقافية، كالترجمة والنشر والاقتباس للسينما والمسرح.. هو قارئ ممتاز.
منذ حوالي 30 عاما في قطاع الفلاحة، لكنه غارق في الكتابة والتأليف وإنتاج الأعمال الأدبية المتميزة. كل التقدير. pic.twitter.com/Imj8VYOziH
— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) January 10, 2019
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