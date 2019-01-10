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ميهوبي يستقبل الروائي محمد بن جبار

فن وثقافة
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ميهوبي يستقبل الروائي محمد بن جبار
بقلم مصطفى.ق

إستقبل اليوم ويزر الثقافة عز الدين ميهوبي الروائي المثقف محمد بن جبار، صاحب روايات “الحركي” و”هيديجر في المشفى”.

حيث تحدثا في قضايا ثقافية، كالترجمة والنشر والاقتباس للسينما والمسرح.

ووصف الوزير الروائي محمد بن جبار بالقارئ ممتاز.

وقال انه منذ حوالي 30 عاما في قطاع الفلاحة، لكنه غارق في الكتابة والتأليف وإنتاج الأعمال الأدبية المتميزة.


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