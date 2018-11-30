ميهوبي يستقبل لجنة تحكيم جائزة مريم ماكيبا

استقبل اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عددا من أعضاء لجنة تحكيم جائزة مريم ماكيبا.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في تويتر صورا لاستقباله لأعضاء اللجنة.

اللجنة تضم الفنان عبد الوهاب دوكالي من المغرب، الكاتب محمد سلماوي من مصر.

الفنانة سولنج من جزر الرأس الأخضر والناقد السينمائي أحمد بجاوي من الجزائر.

وتكريسًا للبعد الثقافي الإفريقي للجزائر، وبرعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

يتم هذا المساء الإعلان عن الفائزين بجائزة “مريم ماكيبا للابداع الثقافي الافريقي” بقصر الثقافة في طبعتها الأولى.

يكون الحدث متبوعا بحفل مع فنانة الرأي الأخضر سولانج سيزاروفنا.