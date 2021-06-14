ميهوبي يشارك في أشغال ورشة بعنوان “الطاقة الحرارية الجوفية بديل للغاز الطبيعي”

شارك وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في أشغال ورشة نظمت تحت عنوان “الطاقة الحرارية الجوفية بديل للغاز الطبيعي”. وجرى ذلك بحضور كل من وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وزيرة البيئة، وزيرة التكوين و التعليم المهني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى أساتذة، خبراء وفي المجال.

وخلال هذا اللقاء، أكد المتدخلون على ضرورة خلق ديناميكية فعالة من اجل دعم وتطوير مجال الطاقة الحررية الجوفية و استعمالها في مختلف الميادين مع العمل على تعزيز و ترقية القدرات الوطنية في القطاعات العامة و الخاصة.

في السياق ذاته، سمحت الورشة بتبادل الآراء حول الاستغلال الناجع للطاقة الحرارية الجوفية مع تقديم عروض لمختلف النماذج الطاقوية الجديدة وآفاقها المستقبلية كبدائل للطاقات التقليدية.