ميهوبي يشجع الكاتبة مريم بوراوي

استقبل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الكاتبة مريم بوراوي خلال حفل دار الاوبرا.

وقال ميهوبي في منشور له على صفحته الرسمية في توتر ان الفنانة تلقت الدعم الثقافي والدبلوماسي.

ونشر ميهوبي :مريم بوراوي تدرس إنجليزية بجامعة جيجل، اختارت شعر السلام slam، وبرعت فيه.

لتكون بطلة الجزائر، وتتأهل لكأس إفريقيا بنجامينا في تشاد في نوفمبر القادم.

دعوتها لحفل دار الأوبرا، حيث تلقت الدّعم الثقافي والدبلوماسي، لتكون خير ممثل للشباب الجزائري في فنّ بدأ ينتشر في الجزائر.