ميهوبي يشجّع ويدعم حسين بن حاج وياسمين عماري

وجّه وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، تهانيه للفنانين الواعدين، حسين بن حاج وياسمين عماري بمناسبة تقدمهما في المنافسات الفنية الدولية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، أنّ الوزير يتمنى للفنانين الواعدين كلّ النجاح والتوفيق، وكذا المزيد من التفوق والتألق الفنّي.

معربا عن دعمه وتشجيعاته لما تبقى من عروض في “ذا فويس” ، و”ذا فويس” في نسخته الفرنسية.

يشار إلى أنّ، تهنئة ميهوبي جاءت بعد أن تعدّت الفنانة ياسمين عماري مختلف محطات المنافسة، ومنافستها لمترشحين يمتلكون قدرات كبيرة.

بالإضافة إلى حسين بن حاج، بعد تألقه بأداء لأغنية من التراث الجزائري فوق مسرح “ذا فويس” بطريقة مهنية وفنية.