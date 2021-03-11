ميهوبي يشدد على ضرورة إعادة توجيه الجهود المبذولة لتعبئة موارد المياه نحو إصلاح الشبكات

قام وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي،اليوم، بزيارة عمل إلى مقر كل من الديوان الوطني للسقي وصرف المياه والجزائرية للمياه. وإستمع إلى عدة عروض شاملة تخص أنشطة المؤسستين الإقتصاديتين بالإضافة إلى التحديات و الأفاق المستقبلية التي تواجهها.

خلال زيارته التفقدية لمقر الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، أكد الوزير على دور الديوان في تطوير قطاع الري الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي. كما شدد على ضرورة تحسيس وتوعية مستعملي المياه وبالأخص الفلاحين وتفعيل إستراتيجية الترشيد و إقتصاد المياه من أجل المحافظة على الموارد المائية.

وقد تطرق إلى إستراتيجية القطاع وإستعمال موارد المياه الغير تقليدية، على غرار تحلية مياه البحر التي تعوض العجز في المياه الشروب. وكذا إستخدام المياه المصفاة في سقي المحيطات وإستعمال التقنيات الإقتصادية الذكية في السقي.