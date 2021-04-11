ميهوبي يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحضير إستراتيجية وطنية لتطوير مجال التطهير

ترأس وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الأحد، إجتماعا تنسيقيا لعرض حصيلة عمل القطاع خلال الثلاثي الأول من السنة. وجرى ذلك بحضور الإطارات المركزية و المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.

وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى وضعية الخدمة العمومية للماء في مختلف مناطق الوطن. إضافة إلى تقييم و متابعة مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها من أجل تأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

كما تضمن هذا الاجتماع دراسة مختلف برامج عمل القطاع والتحضير لتجسيد كل المشاريع على أرض الواقع. ويتعلق الأمر بالتحويلات وتامين التزود بالمياه وتحسين شبكات الصرف الصحي بالمناطق الجنوبية و مناطق الظل.

و شدد الوزير على ضرورة العمل وتكثيف الجهود من اجل التحضير لإستراتيجية وطنية لتطوير مجال التطهير مع تفعيل التنسيق بين المديريات الجهوية للديوان الوطني للتطهير و مديريات الموارد المائية للولايات من أجل إعداد مخططات و دراسة تخص الصرف الصحي بالولايات الجنوبية.