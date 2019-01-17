ميهوبي يشرف على إفتتاح المعرض التشكيلي كريم مزياني وافتتح المتحف البحري بالعاصمة

أشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم، بقصر الثقافة على افتتاح معرض الفنان التشكيلي المغترب كريم مزياني.

حيث اختار له عنوان “صبغ في القصر” اتسمت بالإبداع والغوص في أعماق الروح.. مستوحيا لوحاته من التراث الجزائري.

كما افتتح ميهوبي اليوم بقصر الثقافة اليوم المفتوح على المتحف العمومي البحري.

حيث اطلع الحاضرون على كيفية البحث عن التراث المغمور بالمياه.

والكشف عن العثور على 23 مدفعا بشاطئ الصخرة البيضاء ميناء الحمدانية تيبازة.

أشرفت اليوم بقصر الثقافة على افتتاح معرض الفنان التشكيلي المغترب كريم مزياني Karim Meziani# حيث اختار له عنوان "صبغ في القصر" اتسمت بالإبداع والغوص في أعماق الروح.. مستوحيا لوحاته من التراث الجزائري. pic.twitter.com/7WmT8U5qv9 — azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) January 17, 2019