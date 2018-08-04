ميهوبي يشرف على رفع الستار على تمثال عين الفوارة بعد عملية الترميم

أشرف صباح اليوم السبت، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، على رفع الستار على تمثال عين الفوارة بسطيف بعد انتهاء الأشغال به.

حيث تكفل أحد المختصين الجزائريين في ترميم المعالم الأثرية في ترميم تمثال عين الفوارة، بعد تخريبه منذ أكثر من 7 أشهر .

للإشارة، قام أحد المواطنين بتسلق تمثال عين الفوارة وحطم جزءا منه وسط صرخات المواطنين، قبل أن تتدخل الشرطة لإيقافه.

وفرح سكان سطيف بعد أن استعادت عين الفوارة روحها، حيث عبروا عن سعادتهم بذلك .

وعبّرت إحدى المواطنات، عن فرحتها بإعادة ترميم عين الفوارة، حيث قالت، “كما بكيت عليها عندما رابت بكيت فرحا عند ترميمها”.