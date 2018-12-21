ميهوبي يشكر كل إختاره الشخصية الثقافية المؤثرة في الجزائر لعام 2018

شكر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي من منحه صوته وثقته ليواصل خدمته للجزائر و تقديم الجهد المؤمول للثقافة.

وقال ميهوبي تعقيبا على اختياره الشخصية الثقافية المؤثرة في الجزائر لعام 2018.

أنه بكلّ صدق.. لا علم لي بهذا الاستبيان الذي بادرت به extra scoop، لاختيار الشخصية الثقافية المؤثرة في الجزائر لعام 2018 بين عدد من الأسماء الثقافية الكبيرة.

واكتشفت الخبر اليوم متداولاً في بعض المواقع. فشكرا لمن منحني صوته وثقته لأواصل خدمتي لبلدي وأُقدِّم الجهد المأمول للثقافة.