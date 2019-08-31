ميهوبي يشيد بالدور الفعال للسلك الدبلوماسي بالخارج في حل الأزمة

كشف الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، اليوم السبت، أن تحدي الجزائر،يتمثل أساسا،بالتوجه نحو الدفع بالاقتصاد.

وأشار عز الدين ميهوبي، على ضرورة إزالة العراقيل الإدارية خاصة منها البيروقراطية في جل التعاملات الاقتصادية.

وأكد المتحدث، أن التغيير يكمن في إيجاد حلول لضخ دم جديد.

وأشار، ميهوبي، إلى أهمية نشاط السلك الدبلوماسي في الخارج والذي وجب يجب أن يعمل على تعزيز الدور الاقتصادي له.

ولمّح عز الدين ميهوبي، على ضرورة تعزيز الهيئات الدبلوماسية بالخارج لسبل منح فرص العمل للخبرات الجزائرية المقيمة بالخارج.

وأضاف الأمين العام بالنيابة، أن ذلك لا يتم إلا وفق العمل بدفاتر شروط جديدة.