ميهوبي يشيد بموهبة فلة عبابسة وحضورها الفني 

أشاد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي اليوم الأربعاء بموهبة فلة عبابسة وحضورها المتميز في الوسط الفني العربي.

بمناسبة حصولها على جائزة العملاقة سعاد محمد الذي ينظمه سنويا مكتب الأمم المتحدة للفنون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا “يونارتس” بمصر.

واعتبر ميهوبي أن حصول الفنانة على الجائزة هو تأكيد على موهبتها وثراء مسارها الفني وتميزها وحضورها في الوسط الإبداعي العربي.

وأضاف الوزير أن هذه الجائزة هي تثمين لمكانة الفن الجزائري الذي حقق انتشارا واسعا لدى الجمهور العربي لثرائه وتنوعه.

كما لفت إلى أن فلة عبابسة التي قال انها تنتمي لعائلة معروفة بخدمتها للأغنية الجزائرية التراثية والمعاصرة وتطويرها للذوق الفني.

تشكل صورة للنجاح الذي يمنح للأجيال الجديدة فرصة للاستفادة من هذه التجربة والارتقاء بالفن الجزائري في العالم.