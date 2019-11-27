ميهوبي يعد بإنجاز مليون سكن في ظرف 5 سنوات

وعد مترشح “الأرندي” للإستحقاقات المقبلة، عز الدين ميهوبي، ببناء مليون سكن في ظرف 5 سنوات وبصيغ مختلفة، لرفع الغبن عن ذوي الدخل المحدود.

وتعهد ميهوبي خلال تجمع شعبي في ميلة، اليوم الأربعاء، برفع منحة الدعم الريفي، من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم.

وأشار في ذات السياق، أنه سيعمل على منح الدعم الريفي للناس المحتاجة، وليس للأشخاص المقتدرين والذين أصبحوا يزاحمون الفقراء.

كما تحدث المترشح للرئاسيات المقبلة، عن قطاع التربية والتعليم، ووعد في حال إنتخابه، بالتحاور مع الأساتذة المضربين والمعلمين.

وتطرق ميهوبي إلى مسألة ثقل المحفظة المدرسية والتي أصبحت تؤثر على صحة التلاميذ، وإقترح في حال إنتخابه رقمنة المدرسة للقضاء على هذا الإشكال.

وأشار المترشح، إلى أنه سيعمل على إبعاد السياسة والأحزاب عن المدارس للنهوض بقطاع التربية والذي يعتبر أساس تطور المجتمعات.

كما وعد ميهوبي بترقية الإقتصاد الوطني للقضاء على البطالة، خاصة لدى ذوي الشهادات.

ومن جهة أخرى، تطرق مترشح الأرندي للمرأة وأكد على منحها إهتماما خاصا، بالإضافة إلى رفع منحة ذوي “الإحتياجات الخاصة” ومضاعفتها.