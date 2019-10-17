ميهوبي يعزي بن صالح في وفاة شقيقته الصغرى

قدم الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، تعازيه الخالصة، لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بعد وفاة شقيقته.

وكتب عز الدين ميهوبي على صفحته بتويتر: “تلقيتُ ببالغ الأسى والحزن نبأة وفاة الأخت الصغرى للسيد عبدالقادر بن صالح، رئيس الدولة”.

وأضاف ميهوبي: “على إثر هذه الفاجعة الأليمة، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيدة الغالية”.

وتابع: “راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويرزق أهلها وأقاربها جميل الصبر والسلوان”.

وانتقلت إلى رحمة الله، شقيقة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بمدينة مغنية في تلمسان، عن عمر ناهز الـ72 سنة.

وستقام جنازة الفقيدة، عصر اليوم الخميس، بمسقط رأسها ببلدية فلاوس، حسب مصادر للنهار اونلاين.