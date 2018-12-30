ميهوبي يعزي زهور ونيسي في وفاة زوجها أحمد جابر

عزى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي المجاهدة زهور ونيسي في وفاة زوجها الأستاذ المثقف أحمد جابر.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر،أديت اليوم واجب العزاء تجاه الأخت العزيزة المجاهدة والكاتبة والوزيرة السيدة زهور ونيسي.

عقب وفاة زوجها الأستاذ المثقف أحمد جابر رحمه الله. فباسمي ونيابة عن كل العائلة الثقافية أتقدم لزهور بأسمى عبارات التعزية والمواساة.

داعيا المولى عز وجل أن يرزقها جميل الصبر والسلوان.