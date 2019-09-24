ميهوبي يعزي عائلات ضحايا مستشفى الوادي ويشاطر الدعوة لإجراء تحقيق بالحادث

قدم الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلات المواليد الجدد المتوفين في حريق بمستشفى الأم والطفل بالوادي.

وكتب عز الدين ميهوبي على صفحته بتويتر: “تلقيتُ ببالغ الأسى خبر الفاجعة التي ألمت بعدد من العائلات بالوادي، إثر وفاة وإصابة أطفال رُضّع بمستشفى المدينة”.

وتابع ميهوبي: “دعاؤنا بالرحمة للمتوفين، وكل العزاء للعائلات المفجوعة… إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

وشاطر الأمين العام بالنيابة للأرندي، الدعوة لإجراء تحقيق جادّ ودقيق لمعرفة الأسباب، منعًا لوقوع حوادث أليمة مستقبلا.

وأفادت حصيلة للحماية المدنية، بوفاة 8 أطفال حديثي الولادة، وإنقاذ 76 شخصا آخرين، بعد نشوب حريق بمستشفى الأم والطفل بالوادي.

ويتابع الوزير الأول عز الدين بدوي عن كثب تطورات الحادث، بعدما أمر وزير الصحة بفتح تحقيق مستعجل لتحديد أسباب الحريق.