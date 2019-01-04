ميهوبي يعزي عائلة الأديب والشاعر حسين زبرطعي

قدم وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الجمعة، تعازيه القلبية، لعائلة الأديب والشاعر الكبير، حسين زبرطعي، والذي وافته المنية.

وحسب ما أورده بيان وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، فقد تلقى الوزير، بألم وحسرة وبقلب دامع، نبأ رحيل الأديب والشاعر الكبير، حسين زبرطعي.

وأمام هذه الفاجعة، التي حلت بالأسرة الثقافية بعنابة-يضيف البيان- لا نملك سوى التضرع إلى الله، أن يتغمد روحه الزكية بالغفران، وان يمنحه السكينة الأبدية، ولأسرته الكريمة العزاء والسلوان.

للإشارة، الفقيد سيوارى التراب، عصر هذا اليوم، بمقبرة خرازة.