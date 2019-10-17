ميهوبي يعزي عائلة العلامة محمد علاوي

عزى الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي”، عز الدين ميهوبي، عائلة المجاهد العلامة، محمّد علاوي إثر وفاته.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في تويتر: بوفاته تفقد منطقة الأوراس واحد من رجالاتها المشهود لهم بالوطنية والنضال والعلم وخدمة المجتمع، الشيخ العالم المصلح محمّد علاوي رحمه الله، الرجل الذي أحبه واحترمه الجميع.

عاش خادما للناس، ورحل تاركا وراءه مواقف تخلد ذكراه. درس على يد جدّي الشيخ محمد الدراجي.