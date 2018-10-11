ميهوبي يعزي عائلة الفنان ” محي الدين بوزيد”

قدم وزير الثقافة “عزالدين ميهوبي”،عزائه لعائلة الفنان الكوميدي ” محي الدين بوزيد”،الذي وافته المنيةاليوم بمستشفى باتنة ، بعد صراع مع مرض عضال.

وجاءت التعزية في تغريدة للوزير عبر التويتر قال” ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة الممثل المسرحي الفنان الأصيل “محي الدين بوزيد”بمستشفى باتنة.

وأمام هذه الفاجعة الأليمة،لا يسعني إلا أن أتقدم لعائلة الفقيد والأسرة الفنية بخالص العزاء، راجيا من المولى عزوجل أن يتغمد برحمته الواسعة.

ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ووافت المنية الفنان الكوميدي “محي الدين بوزيد” اليوم الخميس، بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي باتنة، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، أدخلته في غيبوبة.