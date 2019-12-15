ميهوبي يعزي عائلة الكاتب والإعلامي سهيل الخالدي

عزى المترشح للرئاسيات ،وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي عائلة الكاتب والإعلامي سهيل الخالدي.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في فايسبوك تعزية إلى عائلة المرحوم سهيل الخالدي: تلقى عز الدّين ميهوبي، بكثير من الألم والحزن، نبأ وفاة الكاتب والإعلامي الجزاىري سهيل الخالدي أمسية اليوم بعد صراع طويل مع المرض، ويعدّ المرحوم واحد من المثقفين والكتاب الذين كان لهم دور كبير في صناعة المشهد الثقافي الجزائري منذ فجر الاستقلال، وأسهم بكل صدق وإخلاص في تمثيل المشهد الثقافي الوطني لدى الأشقاء العرب.

وإثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم عز الدين ميهوبي إلى أسرة الفقيد وعائلته، وإلى عموم الساحة الثقافية بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنّاته.