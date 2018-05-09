ميهوبي يعزي عائلة المجاهد عبد القادر نور

قدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي تعازيه لعائلة المجاهد عبد القادر نور إثر وفاته أمس، عن عمر ناهز 87 سنة.

وأمام هذا المصاب الجلل تقدم وزير الثقافة بخالص عزائه لعائلة الفقيد والاسر الثورية والثقافية والاعلامية .

داعيا من الله عز وجل ان يتغمده برحمته التي وسعت كل سيئ وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويعتبر المجاهد عبد القادر نور أول رئيس تحرير للإذاعة والتلفزيون الجزائري بعد الاستقلال.

شغل منصب مدير القناة الإذاعية الأولى والثانية وألف العديد من الكتب من بينها” شاهد على ميلاد صوت الجزائر” “ذكريات وحقائق”.