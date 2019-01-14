ميهوبي يعزي عائلة المجاهد والسينمائي مراد بوشوشي

قدم وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الإثنين، تعازيه لعائلة المرحوم، المجاهد والسينمائي مراد بوشوشي.

حيث قال ” بحزن وأسى، تلقيت نبأ وفاة المغفور له المجاهد والسينمائي المرحوم مراد بوشوشي رحمة الله عليه وغفرانه”.

وأضاف ” أمام هذا المصاب الجلل، أتوجه إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية، بخالص التعازي القلبية الصادقة، داعيا المولى جل جلاله أن يتغمّد الفقيد برحمته، التي وسعت كلّ شيء، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله جميل الصّبر والسّلوان”.

وقد رحل المرحوم بوشوشي، تاركا وراءه مسارا ثريّا في النضال والروح الوطنية والإبداع، حيث كان عضوا في جيش التحرير الوطني.

وبعد الاستقلال، شغل مناصب عديدة في الإدارة الجزائرية من بينها، مديرا للمركز الوطني للسينما، ثم المركز الجزائري للصناعة السينماتوغرافية، ومديرا للسمعي البصري بوزارة الثقافة، ثم كلف بإدارة المركز الثقافي الجزائري في باريس سنة 1980.

ومن بين عطاءاته السينمائية، كتابته لسيناريو الفيلم الطويل Une si jeune paix بالإضافة الى فيلم ” البئر” للمخرج لطفي بوشوشي.

كما استعان المرحوم بعدسته، في تصوير أفلام أخرى مشهورة، كفيلم ” Z ” للمخرج كوستا غافراس.

ويرتقب أن يوارى جثمان الفقيد، الذي وافته المنية الأحد المنصرم، عن عمر ناهز 80، اليوم الاثنين بمدينة تيي، في منطقة ايل-دو-فرانس بفرنسا.