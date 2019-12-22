ميهوبي يعزي عائلة المفكر السوري محمد شحرور

عزى الامين العام للأرندي ،وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي عائلة المفكر السوري محمد شحرور.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في تويتر: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المهندس، المفكّر، الدكتور محمد شحرور، أحد أبرز المجتهدين في تفسير القرآن الكريم، تاركًا وراءه إرثا فكريًا مهمّا، جديرًا بفتح آفاق جديدة لتأويل النص وإعمال العقل والتدبر.

زرت الفقيد ببيته في دمشق 1998، وكان من أمنياته زيارة الجزائر.