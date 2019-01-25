ميهوبي يعزي عائلة المنتج التلفزيوني يوسف قوسم

عزى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عائلة المنتج التلفزيوني يوسف قوسم، ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر:

تلقيتُ بكثير من الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله منتج البرامج التلفزيونية يوسف قوسم بعد واقعة حرق مأساوية.

وأمام هذا الخبر المؤلم أتقدم بأخلص التعازي لعائلة الفقيد يوسف وللأسرة الفنية، ولكل أحبابه وأقاربه.

داعيا المولى عز وجل أن يتفقده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.